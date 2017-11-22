Час-Тайм. Суд ООН засудив Младича до довічного ув’язнення. Подробиці

В ефірі Час-Тайм. Міжнародний кримінальний трибунал ООН визнав колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення. Подробиці. Співголови групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США виступили із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег російською владою. Атлантична Рада США опублікувала доповідь "Троянські коні Кремля". У четвер США святкують День подяки. Для транспортної галузі це найбільш напружений час.