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Час-Тайм. Суд ООН засудив Младича до довічного ув’язнення. Подробиці

Час-Тайм. Суд ООН засудив Младича до довічного ув’язнення. Подробиці
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В ефірі Час-Тайм. Міжнародний кримінальний трибунал ООН визнав колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення. Подробиці. Співголови групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США виступили із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег російською владою. Атлантична Рада США опублікувала доповідь "Троянські коні Кремля". У четвер США святкують День подяки. Для транспортної галузі це найбільш напружений час.

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