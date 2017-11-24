Час-Тайм. Реінтеграція Криму і Донбасу – наскільки це реалістично?

В ефірі Час-Тайм. Україна отримає нову макрофінансову допомогу від ЄС - Порошенко після переговорів із представниками Єврокомісії. Питання реінтеграції незаконно анексованого Криму і окупованих територій Донбасу - наскільки це реалістично, і які стратегії використовує офіційний Київ? - говоримо із радницею міністра інформаційної політики Юлією Каздобіною. Звинувачення у сексуальних домаганнях серед політиків - не рідкість. У сучасній історії такі звинувачення з’являлися і щодо американських президентів. День подяки: журналісти «Голосу Америки» побували на американському застіллі із українським колоритом в передмісті Вашингтона.