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Час-Тайм. Реінтеграція Криму і Донбасу – наскільки це реалістично?

Час-Тайм. Реінтеграція Криму і Донбасу – наскільки це реалістично?
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В ефірі Час-Тайм. Україна отримає нову макрофінансову допомогу від ЄС - Порошенко після переговорів із представниками Єврокомісії. Питання реінтеграції незаконно анексованого Криму і окупованих територій Донбасу - наскільки це реалістично, і які стратегії використовує офіційний Київ? - говоримо із радницею міністра інформаційної політики Юлією Каздобіною. Звинувачення у сексуальних домаганнях серед політиків - не рідкість. У сучасній історії такі звинувачення з’являлися і щодо американських президентів. День подяки: журналісти «Голосу Америки» побували на американському застіллі із українським колоритом в передмісті Вашингтона.

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