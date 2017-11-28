Студія Вашингтон. Завершення війни в Україні – умови США

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Державний секретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи в інституті Вілсона, заявив, що США зберігатимуть санкції проти Росії доти доки не вщухне конфлікт в Україні та не відновиться її територіальна цілісність та незалежність. Війна в Україні – сказав він – залишається основною та триваючою перепоною до нормалізації відносин США та Росії. Кореспонденти Голосу Америки побували на станції у штаті Юта, де розпочинається унікальна програма підготовки людей до життя на Марсі. Деталі того як може вібуватися колонізація червоної планети і хто може стати її першими жителями – в ексклюзивному репортажі.