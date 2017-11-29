Час-Тайм. США вчергове посилюють санкції проти Росії

В ефірі Час-Тайм. Трамп обіцяє додаткові потужні санкції проти Північної Кореї у відповідь на тестовий запуск Пхеньяном чергової міжконтинентальної ракети. США вчергове посилюють санкції проти Росії за її агресію проти України. Міжнародні експерти закликають країни Заходу збільшувати допомогу українським переселенцям. Телеканал NBC звільнив одного зі своїх найбільш популярних ведучих Метта Лауера за неналежну поведінку сексуального характеру. Історії падіння зірок американських медіа, шоубізу та політики, які дозволили собі неприйнятну поведінку щодо колег та підлеглих. Давати жінкам рівні можливості у бізнесі закликає в Індії донька і радниця президента Трампа Іванка.