Трамп: я ніколи не просив Комі припиняти розслідування дій Флінна

Президент Трамп у неділю в своєму Твітері написав, що «ніколи не просив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування дій колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Фліна. «Ще більше брехливих новин, які висвітлюють чергову брехню Комі!», - протвітував Президент. Нагадаємо, Трамп звільнив Комі з посади у травні цього року. Комі стверджує, що був звільнений через розслідування можливого російського втручання в американські вибори, у тому числі розслідування дій Флінна.

Напередодні ж, Флін став першою людиною в адміністрації президента Трампа, який визнав себе винним за звинуваченнями, предявленими командою спеціального прокурора Мюллера, який займається справою ймовірного російського втручання.

Президент США Дональд Трамп в суботу, схоже, змінив свою інтерпретацію подій, пов'язану зі звільненням Майкла Флінна з посади радника з національної безпеки. Спочатку президент говорив, що Флінн був звільнений з-за того, що збрехав віце-президенту Майку Пенсу про свої контакти з представниками Росії під час перехідного періоду. Однак в суботу Трамп написав в «Твіттері», що йому довелося «звільнити генерала Флінна тому, що він збрехав віце-президенту і ФБР». «Він визнав себе винним в цій брехні. Це соромно, тому що його дії під час перехідного періоду були законними. Там не було чого приховувати! »- додав Трамп. З цього твіту слідує, що президент знав, що Флінн збрехав ФБР і віце-президенту про свої контакти з російськими офіційними особами. Раніше Трамп не згадував ФБР в своїх твіти, що стосуються Флінна і Росії.

Твіти президента спричинили плутанину в питанні про те, що знав президент і коли він дізнався про контакти Флінна з представниками Росії.

Інформагентство Associated Press повідомляє, що президент не писав твіт про ФБР особисто, і що він був написаний одним з адвокатів Трампа, Джоном Даудом.

Флінн - четвертий співробітник передвиборного штабу Трампа, якому слідчі Мюллера пред'явили звинувачення, і перший колишній співробітник Білого дому, який визнав вину в зв'язку з розслідуванням дій Росії.

30 жовтня звинувачення були пред'явлені колишньому керівнику штабу Трампа Полу Манафорту і іншому високопоставленому співробітникові штабу Ріку Гейтсу. Вони свою вину не визнають. Ще один співробітник штабу Джордж Пападопулос визнав свою вину в тому, що збрехав ФБР про свої контакти з російським урядом.