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Студія Вашингтон. Холодницький та Ситник – про події навколо НАБУ

Студія Вашингтон. Холодницький та Ситник – про події навколо НАБУ
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник дали коментарі Голосу Америки відносно подій навколо НАБУ та співпраці їх агенств з ФБР. У Вашингтоні вони беруть участь у форумі, присвячений поверненню активів, виведених за кордон незаконним шляхом. Держдепартамент США закликав всі гілки України працювати разом для подолання корупції. В офіційній заяві Держдеп назвав останні події в Україні «ймовірно частиною зусиль по підриву незалежних антикорупційних інститутів».

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