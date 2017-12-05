Студія Вашингтон. Холодницький та Ситник – про події навколо НАБУ

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник дали коментарі Голосу Америки відносно подій навколо НАБУ та співпраці їх агенств з ФБР. У Вашингтоні вони беруть участь у форумі, присвячений поверненню активів, виведених за кордон незаконним шляхом. Держдепартамент США закликав всі гілки України працювати разом для подолання корупції. В офіційній заяві Держдеп назвав останні події в Україні «ймовірно частиною зусиль по підриву незалежних антикорупційних інститутів».