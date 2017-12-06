Студія Вашингтон. Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Президент США оголосив про намір перенести американське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим. Прийняття цього контраверсійного рішення відкладав кожен попередній президент США. Арабський світ, ООН і ЄС висловили занепокоєння цим рішенням. Агресія Росії в Україні - найбільша загроза безпеці Європи. Так сказав Рекс Тіллерсон, виступаючи в Брюсселі. Він підкреслив: Вашингтон відмовляється визнавати спроби Росії змінити міжнародно визнані кордони й анексувати Крим.