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Студія Вашингтон. Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Студія Вашингтон. Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Президент США оголосив про намір перенести американське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим. Прийняття цього контраверсійного рішення відкладав кожен попередній президент США. Арабський світ, ООН і ЄС висловили занепокоєння цим рішенням. Агресія Росії в Україні - найбільша загроза безпеці Європи. Так сказав Рекс Тіллерсон, виступаючи в Брюсселі. Він підкреслив: Вашингтон відмовляється визнавати спроби Росії змінити міжнародно визнані кордони й анексувати Крим.

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