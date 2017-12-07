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Час-Тайм. МВФ та Світовий банк відреагували на конфлікт НАБУ і ГПУ

Час-Тайм. МВФ та Світовий банк відреагували на конфлікт НАБУ і ГПУ
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В ефірі Час-Тайм. Світовий банк і МВФ стурбовані «нападами» на боротьбу з корупцією в Україні Але сподіваються на якнайшвидше створення антикорупційного суду. Активісти вимагають більшої прозорості переслідувань корупціонерів в Україні. Успіхи та провали післяреволюційних реформ в Україні: говоримо про це з директором Інституту Кеннана в Україні Катериною Смаглій. Україна залишається головною і найбільшою перепоною на шляху нормалізації відносин між США та Росією - Тіллерсон після зустрічі з Лавровим.

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