Час-Тайм. МВФ та Світовий банк відреагували на конфлікт НАБУ і ГПУ

В ефірі Час-Тайм. Світовий банк і МВФ стурбовані «нападами» на боротьбу з корупцією в Україні Але сподіваються на якнайшвидше створення антикорупційного суду. Активісти вимагають більшої прозорості переслідувань корупціонерів в Україні. Успіхи та провали післяреволюційних реформ в Україні: говоримо про це з директором Інституту Кеннана в Україні Катериною Смаглій. Україна залишається головною і найбільшою перепоною на шляху нормалізації відносин між США та Росією - Тіллерсон після зустрічі з Лавровим.