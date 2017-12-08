Студія Вашингтон. Які наслідки рішення Трампа про Єрусалим? Сьогодні в «Студії Вашингтон». У протестах через визнання президентом США Єрусалима столицею Ізраїлю - перша жертва серед палестинців. Як американські експерти пояснюють історичне рішення Дональда Трампа, що спровокувала насилля в арабському світі? І чого чекати далі? Наступного тижня, 12 грудня, пройдуть вибори в Сенат в Алабамі. До місцевих виборів прикута увага всієї країни через кандидата від республіканців – Роя Мура. Його звинувачують у сексуальнх домаганнях до неповнолітніх дівчат, віком від 14 років. Але опитування показують, що різниця між ним та його опонентом демократом – Дагом Джонсом мінімальна. Причому, за опитуванням Вашингтон Пост, 6 з 10 білих жінок у штаті готові проголосувати за Мура.