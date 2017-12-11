Час-Тайм. Справа Саакашвілі та імідж України закордоном

В ефірі Час-Тайм. Вибух у центрі Нью-Йорка був помстою американській владі за дії в Ізраїлі - про це на допиті заявив сам підривник. Манафорт залишається під домашнім арештом. Суддя відклала рішення про можливе пом'якшення умов його арешту. Суд у Києві відмовився заарештувати Саакашвілі на час розслідування. Як справа Саакашвілі позначилася на репутації українського уряду закордоном? Гість студії: голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко. Вибори в Алабамі: Трамп та республіканці закликають підтримати скандального кандидата Роя Мура. Обама і демократи - закликають не підтримувати.