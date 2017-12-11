Студія Вашингтон. Вибух у Нью-Йорку – спроба терористичної атаки

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Вибух у центрі Нью-Йорка був помстою американській владі за дії в Ізраїлі. Про це на допиті заявив сам підривник, 27-річний уродженець Бангладеш Акаєд Улла, повідомляє канал Сі-Ен-Ен. Вибух прогримів в ранкову годину пік у метро неподалік Таймз Сквер. Пол Манафорт залишається під домашнім арештом. Суддя відклала рішення про можливе пом'якшення умов його арешту в обмін на заставу майна загальною вартістю майже 12 мільйонів доларів. Чинний президент Дональд Трамп, попередній президент Барак Обама як також ціла низка впливових політиків у США втрутилися у виборчу кампанію в Сенат від штату Алабама. Трамп та республіканці закликають підтримати скандального кандидата Роя Мура - мовляв він допоможе провести у Сенаті їхні програмні обіцянки. Обама і демократи закликають не підтримувати Мура, якого звинувачують у численних сексуальних домаганнях до неповнолітніх.