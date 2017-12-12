Час-Тайм. Трамп підписав оборонний бюджет-2018 з $350 млн для України

В ефірі Час-Тайм. Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачено 350 млн доларів допомоги Україні. Сенатори закликали уряд Трампа допомогти Україні встановити енергетичну незалежність від Росії. Український уряд зробив багато, але повинен виконати все те, що обіцяв - створити антикорупційний суд і продовжувати інші реформи – посадовці Держдепу на слуханнях у Сенаті. Медична реформа: до яких змін мають бути готові українці з Нового року? Гість студії: в.о. міністра охорони здоров’я Україна Уляна Супрун.