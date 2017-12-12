Студія Вашингтон. Україна повинна продовжувати реформи – Сенат США

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Український уряд повинен створити антикорупційний суд і продовжувати інші реформи, Про це, на слуханнях у Сенаті повідомили посадовці Державного Департаменту, відповідальні за співпрацю з Україною. Окрім того сенатори закликали кабінет Трампа допомогти Україні із енергетичною незалежністю від Росії та зупинити будівництво трубопроводу Північний Потік 2. Майже 60 жінок-членів Палати представників закликали розпочати розслідування щодо звинувачень у неприйнятній поведінці Дональда Трампа до жінок.