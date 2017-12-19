Час-Тайм. Волкер про підсумки року у встановленні миру на Донбасі

В ефірі Час-Тайм. Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо Криму. Курт Волкер: міжнародна спільнота готова підтримати миротворчу місію в Україні, якщо та сприятиме реінтеграції українських територій, гарантуватиме мир і безпеку. Гість студії: співавтор книги "Східні Голоси: Європейський Схід перед лицем неспокійного заходу", професор "Києво-Могилянської Академії" Олексій Гарань. Україна залишається небезпечною країною для журналістів - "Репортери без кордонів". Вчені з Мічиганського університету: у найближчі 10-20 років може статися потужний катаклізм, тому нині вони працюють над тим, щоби навчитися прогнозувати сонячні шторми бодай за 5 днів.