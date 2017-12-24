Пхеньян назвав нові санкції ООН проти КНДР актом війни

Нові санкції ООН проти Північної Кореї є актом війни і рівнозначні повній економічній блокаді країни, заявив у неділю МЗС Північної Кореї, пригрозивши покарати тих, хто підтримав ці заходи.

У п'ятницю Рада Безпеки ООН одноголосно ввела нові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з недавнім випробуванням Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Санкції покликані обмежити доступ Пхеньяна до нафтопродуктів і сирої нафти, а також доходи, які влада КНДР отримують від своїх громадян, які працюють за кордоном. Резолюція ООН передбачає заборону близько 90 відсотків експорту нафтопродуктів в Північну Корею, обмежуючи його 500 тисячами барелів на рік, а також вимагає репатріації всіх громадян Північної Кореї, що працюють за кордоном, протягом 24 місяців. При цьому спочатку пропонувалося обмежити цей термін 12 місяцями.

Розроблена США резолюція також обмежує обсяг поставок сирої нафти в КНДР 4 мільйонами барелів на рік і зобов'язує Раду Безпеки встановити подальші обмеження, в разі проведення в КНДР ще одного ядерного випробування або ще одного запуску МБР.

У заяві МЗС КНДР, переданому офіційним інформагентством ЦТАК, йдеться, що США перелякались через північнокорейську ядерну потугу і «все більш несамовито намагаються ввести найжорсткіші санкції і чинити тиск на нашу країну». Нова резолюція рівносильна повній економічній блокаді Північної Кореї, заявило міністерство.

«Ми вважаємо цю "резолюцію про санкції ", ініційовану США і їх послідовниками, серйозним зазіханням на суверенітет нашої республіки, актом війни, яка порушує миру і стабільність на Корейському півострові та в регіоні, і категорично відкидаємо цю резолюцію», - йдеться в документі.

«Немає більш фатальної помилки, ніж невірна оцінка, яка полягає в тому, що США і їх послідовники з допомогою заїжджених" санкцій "можуть зупинити переможний наступ нашого народу, який чудово виконав поставлену велику історичну задачу з формування державних ядерних сил», - йдеться в заяві МЗС КНДР.