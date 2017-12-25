Студія Вашингтон. Різдво – найбільш відзначуване свято у США

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Різдво – найбільш відзначуване свято у США. Його святкують 9 з 10 американців. Як Різдво святкує президент США Дональд Трамп разом із першою леді у своїй Флоридській резиденції Мар О Лаго. Армія спасіння із дзвіночками. На вулицях США тисячі волонтерів, які збирають пожертви для родин потребуючих допомоги. Традиція волонтерського руху на свята. На свята в Америці продають щонайменше 30 мільйонів ялинок. Як утилізують новорічні красуні у США, в межах благодійної програми.