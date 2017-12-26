Студія Вашингтон. Коли Трамп може надати Києву "Джавеліни"?

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається працювати під час своєї новорічної відпустки. Очікують, що у ці дні він підпише рішення про надання Україні партії протитанкових систем Джавелін та іншого оборонного озброєння. Стіна на кордоні з Мексикою, скорочення культурних програм обміну і скасування візової лотереї "зелена карта". Що стоїть за гучними заявами Трампа про скорочення нелегальної та легальної міграції до США і чи позначиться це на програмах, за якими до Америки приїздять тисячі українців?