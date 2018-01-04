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Час-Тайм. Російських олігархів охопила паніка через санкції - Фрід

Час-Тайм. Російських олігархів охопила паніка через санкції - Фрід
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В ефірі Час-Тайм. Російських олігархів охопила паніка – Фрід. До кінця січня адміністрація США має подати на розгляд Конгресу наймасштабніший пакет санкцій. Адвокати Трампа погрожують подати судовий позов проти колишнього головного стратега Білого дому. Захід має створити фонд на $6 млрд для України – Карпентер. Які виклики стоять перед Україною напередодні виборів 2019-го? Гість студії: експерт зі стратегічного розвитку Євген Глібовицький. Жахливі наслідки потужного арктичного циклону на східному узбережжі США, Канади і Мексики.

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