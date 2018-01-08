Час-Тайм. Що українці представлять на виставці CES 2018 у Лас-Вегасі

В ефірі Час-Тайм. Відбудувати глибинку, зменшити економічний розрив між містом та селом - Трамп у Нешвілі представляє план своєї адміністрації. Як Трамп та його команда реагують на публікацію книги «Вогонь і лють: всередині Білого дому». Справу Ноздровської має контролювати народ – донька загиблої. Коментарі родичів та адвокатів. Важливо аби суспільство довіряло висновкам слідчих, а тому до розслідування має бути максимально долучена потерпіла сторона - правозахисник. 10 українських команд представлять свої розробки на найбільшій у світі виставці споживчої техніки CES 2018 у Лас-Вегасі. Інтерв’ю з ініціатором українського павільйону Ольгою Афанасьєвою.