Студія Вашингтон. Реакція Трампа на публікацію книги Майкла Вульфа

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Відбудувати американську глибинку, зменшити економічний розрив між містом та селом - відповідний план свої адміністрації у провінційному Нешвілі у понеділок представляє президент Дональд Трамп. Весь минулий вікенд він та провідні республіканці у Конгресі радилися щодо своїх завдань на 2018 рік. Зараз вони демонструють свою програму громадськості і паралельно намагаються загасити полум’я скандалу, викликане публікацією книги Майкла Вульфа «Вогонь і лють: всередині Білого дому». Найбільша у світі виставка споживчої електроніки - CES 2018 - завтра відкривається у Лас Вегасі. Понад 4 тисячі як відомих компаній так і стартапів, з усього світу, представлять на ній свої винаходи.