Час-Тайм. Українські стартапи підкорюють Лас-Вегас

В ефірі Час-Тайм. Американські законодавці закликають президента якнайшвидше подати до Конгресу імена росіян з оточення Путіна, які мають потрапити до нового списку посилених санкцій. Держдеп США закликає американців бути особливо обережними, подорожуючи до України. Українці підкорюють Лас-Вегас - компанія «Квамбіо» на виставці CES представила 3-Д принтер для кераміки. Криптовалюти допомагають бізнес-вумен досягати успіхів у галузі стартапів. Північна Корея братиме участь в зимовій Олімпіаді. Чи може спорт знизити рівень напруги на Корейському півострові? Світ відзначає міжнародний День подяки.