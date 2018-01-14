Час-Тайм. Як влада США пояснює помилкову балістичну тривогу на Гаваях

В ефірі Час-Тайм: Влада штату пояснює - перше повідомлення випадково розіслав один із співробітників. Що кажуть у Білому домі? Дональд Трамп пройшов перше офіційне медичне обстеження на посаді президента. Американська економіка у 2017 зросла на приблизно 3 відсотки. Інвестиційний клімат в Україні повільно, але невпинно покращується. Наші кореспонденти у Києві Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко зустрілися з американським бізнесменом, директором невеличкої компанії «СДМ Інжиніринг Україна», щоб розпитати, як йому працюється в Україні.