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Час-Тайм. Як влада США пояснює помилкову балістичну тривогу на Гаваях

Час-Тайм. Як влада США пояснює помилкову балістичну тривогу на Гаваях
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В ефірі Час-Тайм: Влада штату пояснює - перше повідомлення випадково розіслав один із співробітників. Що кажуть у Білому домі? Дональд Трамп пройшов перше офіційне медичне обстеження на посаді президента. Американська економіка у 2017 зросла на приблизно 3 відсотки. Інвестиційний клімат в Україні повільно, але невпинно покращується. Наші кореспонденти у Києві Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко зустрілися з американським бізнесменом, директором невеличкої компанії «СДМ Інжиніринг Україна», щоб розпитати, як йому працюється в Україні.

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