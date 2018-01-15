Час-Тайм. МВФ критикує законопроект про антикорупційний суд в Україні

В ефірі Час-Тайм. МВФ критикує президентський законопроект про антикорупційний суд в Україні. Впровадити реформи в Україні у час зростання цін на нафту буде складніше – економіст. Контроверсія навколо нового приміщення посольства США у Лондоні, яке розкритикував Трамп - на зв’язку кореспондент у Лондоні. Чи обмежувати дітей в часі, проведеному за електронними приладами? Інтернет-компанії, чиновники та батьки не поспішають визнавати потенційну шкоду онлайн-мереж – науковці. У США відзначають День Мартина Лютера Кінґа.