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Час-Тайм. МВФ критикує законопроект про антикорупційний суд в Україні

Час-Тайм. МВФ критикує законопроект про антикорупційний суд в Україні
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В ефірі Час-Тайм. МВФ критикує президентський законопроект про антикорупційний суд в Україні. Впровадити реформи в Україні у час зростання цін на нафту буде складніше – економіст. Контроверсія навколо нового приміщення посольства США у Лондоні, яке розкритикував Трамп - на зв’язку кореспондент у Лондоні. Чи обмежувати дітей в часі, проведеному за електронними приладами? Інтернет-компанії, чиновники та батьки не поспішають визнавати потенційну шкоду онлайн-мереж – науковці. У США відзначають День Мартина Лютера Кінґа.

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