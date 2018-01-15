Студія Вашингтон. США відзначає День Мартіна Лютера Кінґа

Сьогодні в "Студії Вашингтон". Сьогоднішня заява міністра закордонних справ Росії Лаврова - про те, що не Росія, а Україна порушила Будапештський меморандум, допустивши Майдан - є майже 100% повторенням заяви річної давнини. Довільне трактування Будапештського меморандуму з боку Лаврова викликало заперечення з боку окремих західних оглядачів, які назвали це абсурдом і свідомим перекручуванням суті меморандуму. Щороку, у третій понеділок січня американці відзначають День Мартина Лютера Кінґа. Лише три людини, Джордж Вашингтон, Христофор Колумб та Кінґ заслужили на федеральний вихідний на їхню честь. Баптиський проповідник та борець за громадянські права, Кінґ увійшов в історію як лідер руху за расове рівноправ’я.