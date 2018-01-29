Час-Тайм. Волкер розповів про підсумки переговорів з Сурковим

В ефірі Час-Тайм. У 2018-му на Донбасі триватиме насильство низького рівня інтенсивності - Волкер про підсумки переговорів з Сурковим. Мінфін США готується надати Конгресу список «друзів» Путіна, щодо яких можуть запровадити санкції. Чого очікувати? У Вашингтоні тривають напружені переговори щодо імміграційної політики та розслідування втручання у вибори. Трамп у вівторок оголосить своє послання про стан держави у Конгресі. Західні бізнесмени “за” створення Антикорупційного суду в Україні – опитування.