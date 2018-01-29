Студія Вашингтон. Чого чекати від санкцій проти "друзів Путіна"?

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Мінфін США готовий назвати «друзів» Путіна, яких внесли у «чорний список». Нові санкції стануть відчутною відповіддю Кремлю за втручання у вибори американського президента. Адже погрожують більше відрізати доступ до іноземних кредитів, обмежити вільне подорожування на Заході чи вести ділові справи в США. У вівторок ввечері Дональд Трамп виступить зі щорічним зверненням до Конгресу про стан держави. Промова, яку він присвятить успіхам своєї адміністрації в економіці, дасть президентові можливість посилити свою підтримку після складного року, повного скандалів, на тлі історично низького рівня підтримки.