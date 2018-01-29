Спеціальні потреби

Мови

Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Чого чекати від санкцій проти "друзів Путіна"?

Студія Вашингтон. Чого чекати від санкцій проти "друзів Путіна"?
please wait
0:05:00
0:00:00 /0:05:00
Direct link

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Мінфін США готовий назвати «друзів» Путіна, яких внесли у «чорний список». Нові санкції стануть відчутною відповіддю Кремлю за втручання у вибори американського президента. Адже погрожують більше відрізати доступ до іноземних кредитів, обмежити вільне подорожування на Заході чи вести ділові справи в США. У вівторок ввечері Дональд Трамп виступить зі щорічним зверненням до Конгресу про стан держави. Промова, яку він присвятить успіхам своєї адміністрації в економіці, дасть президентові можливість посилити свою підтримку після складного року, повного скандалів, на тлі історично низького рівня підтримки.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG