Студія Вашингтон. "Кремлівська доповідь" – реакція США,Росії,України

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Мінфін США оприлюднив список «друзів Путіна» – провідних російських політиків, посадовців та підприємців у списку наближених до Кремля осіб. Однак, додаткові санкції проти них запроваждуватимуть не раніше, ніж за 2-3 місяці. Демократи у Конгресі розкритикували це рішення адміністрації Трампа і відсутність плану щодо стримування російської агресії у майбутньому. У Москві цей список засудили, однак пообіцяли поки не робити кроки у відповідь. А от українські експерти привітали «Кремлівську доповідь».