Без досягнення угоди щодо імміграції, знову можуть закрити деякі установи федерального уряду

Американські законодавці намагаються знайти розв’язку однієї з найскладніших політичних проблем країни – імміграційної політики. Саме це питання недавно довело до короткого закриття деяких установ федерального уряду.

У вівторок, у Промові про стан держави, президент Трамп заявив Конгресу, що вже час, щоб американська імміграційна політика відповідала потребам XXI століття. Однак його план отримати кошти на збільшення безпеки на кордонах і шлях до громадянства для 1,8 мільйона іммігрантів без документів викликає критику як з боку республіканських, так і демократичних законодавців.

Можливості, що Трампу вдасться досягти короткотермінової угоди про фінансування для того, щоб мати більше часу для вирішення долі так званих «мірійників», тобто іммігрантів, які дітьми прибули до США нелегально з батьками, дедалі менші. А це може знову спричинити закриття федерального уряду.

Торік президент Трамп скасував запроваджений його попередником Обамою план, який дав можливість «мрійникам» залишитися в країні, навчатися і працювати.

План президента Трампа включає чотири головні основи: шлях до отримання громадянства, кошти на покращення безпеки на кордоні (включно з побудовою паркану на кордоні з Мексикою), закінчення основаної на родинних зв’язках імміграції і закінчення програми лотереї для отримання так званої «зеленої картки».

Обидві сторони звинувачують одна одну в тому, що невідомо, чого від неї очікувати. Ми чуємо лише балачки, нарікання і перешкоджання, сказав президент своїм республіканським однопартійцям, маючи на думці демократів. Представник демократів Бен Кардин каже, що президент одного вечора говорить одне, а вранці пише у Twitter зовсім щось інше.

Дивіться також: Між Трампом та главою ФБР зростає протистояння через таємний документ