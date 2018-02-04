Дискусії навколо республіканського меморандуму «про російську справу» тривають

Президент США Дональд Трамп стверджує, що підготовлений республіканцями меморандум, в якому стверджується, що ФБР зловживала повноваженнями при розслідуванні втручання Росії в хід президентських виборів 2016 року, «повністю виправдовує» його.

У суботу Трамп написав у Твіттері, що «полювання на російських відьом триває».

«Не було ніякої змови, і не було ніякого перешкоджання [правосуддю] (тепер використовують це слово після того, як цілий рік щось без кінця шукали, але так нічого і не знайшли, і тепер звинувачення в змові померли). Це ганьба для Америки! »- додав він.

Однак конгресмен Трей Гауді, один з головних авторів республіканського меморандуму, опублікованого комітетом Палати представників з розвідки, заявив в програмі «Обличчям до нації» на каналі CBS в неділю, що документ не підриває багатомісячного розслідування російського втручання на виборах або можливого перешкоджання правосуддю з боку Трампа , яким керує спецпрокурор Роберт Мюллер.

Йдеться про чотирьох-сторінковий «меморандум Нуньєса», названий на ім'я голови комітету Палати представників з розвідки Девіда Нуньєса. У ньому говориться, що, звертаючись за санкцією суду на проведення стеження за радником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем і в розслідуванні його зв'язків з Росією, ФБР надмірно покладалось на політичне розслідування, яке фінансувалося демократами і вилилося в досьє, зібране колишнім британським розвідником Крістофером Стилом.

У меморандумі зазначається, що розгляд ФБР, яке в кінцевому підсумку призвело до розслідування, яким керує Мюллер, почалося кілька місяців тому, в червні 2016 року, коли агенти почали вивчати контакти між іншим радником Трампа Джорджем Пападопулосом і представниками Росії. В ході розслідування Мюллера Пападопулос зізнався в тому, що брехав слідчим про свої контакти з Росією, і в очікуванні вироку співпрацює зі слідством Мюллера.