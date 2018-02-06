Студія Вашингтон. Панікувати рано - експерти про падіння ринку акцій

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Вчорашній обвал на ринку акцій могли спровокувати очікування, що Федеральний резерв США почне піднімати ставки кредитування. А також побоювання витка інфляції через сильну економіку. Американський уряд запевнив інвесторів: причин для паніки немає, економіка сильна, а ринок акцій коливається і це нормально. Доля анексованого Росією Криму має вирішуватися на загальних референдумах в обох країнах – в Україні та в Росії - а з Донбасу Росії треба просто забратися, - вважає Ксенія Собчак, кандидат у президенти Росії. У Вашингтоні вона хоче зустрітися з людьми, які в Адміністрації Дональда Трампа відповідають за санкції, та пояснити їм, що Росія – це не лише Путін.