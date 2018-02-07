Студія Вашингтон. Зупинки федерального уряду не буде

Сьогодні в «Студії Вашингтон». У Сенаті щойно оголосили, що погодили бюджетну резолюцію. Новий проект бюджету, вартістю майже 400 мільярдів доларів, складений на 2 роки. У ньому суттєво збільшуються витрати на оборону, інфраструктурні проекти та подолання опіоідної залежності населення. Іміграційний закон, якого хочуть демократи, та фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, чого хоче Президент, - винесли за межі бюджетного закону. Ініціатива Трампа із проведення військового параду у Вашингтоні та Анти Трамп Арт – у Нью Йорку, як невдоволення американським президентом здобуває новий напрямок у мистецтві.