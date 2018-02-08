Час-Тайм. Закон про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки.Деталі

В ефірі Час-Тайм. Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії. Яку допомогу Києву передбачає цей документ – деталі. Яценюк розповів про свої пропозиції щодо збільшення тиску на Росію та про перспективи створення антикорупційного суду – інтерв’ю у Вашингтоні. Коли чекати ухвалення закону про антикорупційний суд? Гість студії: голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов. Молитовний сніданок із Трампом – подробиці.