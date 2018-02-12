Час-Тайм. Реакція Заходу на депортацію Саакашвілі

В ефірі Час-Тайм. Майкл Карпентер: Саакашвілі не герой, але українська влада вибірково застосовує закони для досягнення політичних цілей; колишній міністр закордонних справ Швеції вважає, що примусова депортація погіршила ситуацію. Дональд Трамп оприлюднив у понеділок план відбудови інфраструктури. Чому ознак наближення чергової фінансової кризи у США немає, незважаючи на різке падіння індексу Dow Jones минулого тижня. Офіційні Портрети Обам тепер на дисплеї у Національній галереї Слідкуйте за нами: Twitter: https://twitter.com/chastime Instagram: https://www.instagram.com/holos_ameryky/ Facebook: https://www.facebook.com/chastime/