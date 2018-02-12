Студія Вашингтон. Трамп озвучив план відбудови інфраструктури США

Сьогодні в «Студії Вашингтон»: Білий дім хоче залучити півтора трильона доларів - федеральних, штатних та приватних інвестицій у будівництво доріг, мостів, аеропортів, швидкісного інтернету по всій країні. Лише 200 мільярдів з цієї суми надійдуть з федерального бюджету. Решта - це приватні гроші чи бюджети штатів та міст. Багато аеропортів, доріг та інших об'єктів муніципальної власності можуть приватизувати. А Національна портретна галерея у Вашингтоні поповнилась офіційними портретами колишніх президента і першої леді Барака та Мішель Обами.