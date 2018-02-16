Після стрілянини в школі на Флориді російські боти посилили пропаганду на підтримку зберігання зброї

Уже наступного дня дня після трагічної в наслідках стрілянини у середній школі на Флориді на сторінках у Twitter з’явилася велика кількість матеріалів на підтримку зберіганння зброї. Ці сторінки пов’язані з російськими акаунтами.

Інтернет-сторінка Hamilon 68, яка стежить за російськими акаунтами, пов’язанами з кампанією поширення впливів, виявила в четвер чимало пов’язаних з такими гаслами, як Parkland, guncontrolnow, Florida and guncontrol, а також Nikolas – іменем особи, звинуваченої в застосуванні зброї у школі, повідомляють ЗМІ.

Інша інтернет-сторінка, пише видання The Hill, яка належить Robhat Labs та Botcheck.me, що пов’язані з політичною пропагандою, виявила, що всі вислови, що складаються з провідних двох слів у Twitter наступного дня після стрілянини, за винятком President Trump, пов’язані з атакою, про що повідомляє Wired.

Botcheck.me стежить не лише за ботами, пов’язаними з кампанією поширення впливів, а також Ash Bhat. Один з основоположників проекту, заявив Wired, що він не хоче робити здогадів про те, хто керує акаунтами, за якими спостерігає його інтернет-сторінка. Деякі оператори створюють гаштаґ і поширюють їх доти, доки їх хтось не відкриє.

Це виявлено вже наступного дня після трагедії в середній школі у місті Паркленд на Флориді в середу, в результаті загинуло 17 людей.

Такі інциденти часто відкривають шлях до дебатів про контроль за вогнепальною зброєю, дуже суперечливим питанням у Сполучених Штатах.

Як пише видання The Hill, пов’язані з конкретними подіями теми надійшли понад рік тому з російських акаунтів після того, як американські розвідувальні агентства оприлюднили результати розслідування щодо втручання РФ в президентську кампанію. Директор національної інтелігенції Ден Коутс попередив законодавців, що Росія знову втручатиметься в проміжні вибори в листопаді цього року. Він сказав, що можна сподіватьися, що Росія вдаватиметься до пропаганди, соціальних медіа та підставних осіб для ширення політичних впливів у Сполучених Штатах.

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