Українець Олександр Абраменко виграв "золото" на Олімпіаді-2018

У Пхьончхані розіграли комплект нагород у фристайлі серед чоловіків (акробатика). Українець Олександр Абраменко отримав 128,51 бали та виграв "золото".

Президент України Петро Порошенко привітав Абраменка у Твіттері: "Україна пишається твоєю перемогою!"

Друге місце посів представник Китаю Цзя Цзуньян, маючи в своєму активі 128.05 балів.

«Бронза» на рахунку Іллі Бурова з команди олімпійських атлетів із Росії. Його оцінка – 122.17 балів.

Олександрові Абраменку 29 років. Він з Миколаєва. У 2016 році він виграв Кришталевий глобус Кубка світу в лижній акробатиці. Минулий сезон Абраменко пропустив через травму. В цьому сезоні українець посів друге місце на етапі Кубка світу в Лейк-Плесіді і в загальному заліку Кубка світу йде на шрстому місці.

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