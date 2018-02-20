Студія Вашингтон. Закон про антикорупційний суд, потім кредит – МВФ

Сьогодні в «Студії Вашингтон». МВФ закликав українську владу невідкладно прийняти закон про антикорупційний суд. Текст закону має відповідати зобов’язанням України у рамках програми кредитування. Зі слів експертів - це застереження офіційному Києву. Адже без грошей МВФ у цьому році Україну може чекати фінансова криза. Школярі, які пережили стрілянину на Флориді по всій країні вимагають від політиків дій щодо посилення контролю за зброєю. В американських містах відбуваються протести школярів з вимогами обмежити продажі штурмової зброї. Політики пропонують план, втім він не співпадає іщ вимогами протестувальників. Твітер та Фейсбук заполонили повідомлення з хештегом "стрілянина в Паркланд", які роздмухують тему контролю за зброєю у США,і виступають як по одну так і по іншу сторону дискусії. Велика маса цих повідомлень походять з російських ресурсів.