Студія Вашингтон. Пентагон готується до модернізації ядерної зброї

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Заступник державного секретаря США Джон Салліван, з візитом у Києві, публічно наголошує на важливості проведення реформ та створення антикорупційного суду. 3 мільярда доларів – збитки Росіян від американських санкцій. Про це під час брифінгу заявила Речниця Держдепу, Гезер Науерт. Пентагон готується до модернізації ядерної оборонки у повітрі, на землі та в морі – що відоме як ядерна тріада. Ілон Маск отримав дозвіл від Вашингтону на буріння підземних тунелів Hyperloop, як і в перспективі з’єднають Американські столицю і Нью Йорк.