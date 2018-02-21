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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Пентагон готується до модернізації ядерної зброї

Студія Вашингтон. Пентагон готується до модернізації ядерної зброї
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Заступник державного секретаря США Джон Салліван, з візитом у Києві, публічно наголошує на важливості проведення реформ та створення антикорупційного суду. 3 мільярда доларів – збитки Росіян від американських санкцій. Про це під час брифінгу заявила Речниця Держдепу, Гезер Науерт. Пентагон готується до модернізації ядерної оборонки у повітрі, на землі та в морі – що відоме як ядерна тріада. Ілон Маск отримав дозвіл від Вашингтону на буріння підземних тунелів Hyperloop, як і в перспективі з’єднають Американські столицю і Нью Йорк.

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