В ефірі Час-Тайм. Як зупинити масові стрілянини в школах США: учні та батьки, які пережили трагедію у Флориді, поділилися своїми ідеями з Трампом. Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії - високопосадовець США. Команда фахівців дослідила сотні фейкових твітів і постів, створених "Фабрикою тролів", для втручання у політичні процеси у США. “Таємні тюрми” та неправомірні утримання людей – доповідь "Міжнародної Амністії” щодо України. Компанія Ілона Маска запустила ракету Фалкон 9.