Час-Тайм. Проект ProZorro.Продажі отримав нагороду у США. Інтерв’ю

В ефірі Час-Тайм. Росія буде і надалі втручатися в американську виборчу систему, адже Кремль заплатив замалу ціну за кібероперації впродовж виборів у США - директор АНБ. Білий Дім має застосовувати інструмент санкцій проти Росії, поки не доб'ється бажаних результатів - сенатори. Законодавці-республіканці: фінансування програм невійськового впливу закордоном - вкрай важливе для безпеки США та світу. У Вашингтоні український проект ProZorro.Продажі отримав американську антикорупційну нагороду. Гість студії: керівник проекту Олексій Соболев.