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Час-Тайм. Проект ProZorro.Продажі отримав нагороду у США. Інтерв’ю

Час-Тайм. Проект ProZorro.Продажі отримав нагороду у США. Інтерв’ю
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В ефірі Час-Тайм. Росія буде і надалі втручатися в американську виборчу систему, адже Кремль заплатив замалу ціну за кібероперації впродовж виборів у США - директор АНБ. Білий Дім має застосовувати інструмент санкцій проти Росії, поки не доб'ється бажаних результатів - сенатори. Законодавці-республіканці: фінансування програм невійськового впливу закордоном - вкрай важливе для безпеки США та світу. У Вашингтоні український проект ProZorro.Продажі отримав американську антикорупційну нагороду. Гість студії: керівник проекту Олексій Соболев.

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