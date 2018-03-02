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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Конгресмени вітають ідею продажу Україні Джавелінів

Студія Вашингтон. Конгресмени вітають ідею продажу Україні Джавелінів
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Американські законодавці схвально відреагували на рішення Білого Дому продати Україні ракети «Джавелін» та переносні пускові комплекси до них загальною вартістю до 47 мільйонів доларів. Рішення Держдеп ухвалив в той же день, коли Володимир Путін представив новітню ядерну зброю, яка потенційно може дістатися США. Як на ці слова відреагували у Вашингтоні? Місто, де немає великих мережевих магазинів і не зводять будинки, вище другого поверху. Як кілька тисяч людей у горах Каліфорнії намагаються огородити себе від негативного впливу цивілізації і зберегти особливу древню енергетику.

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