Студія Вашингтон. Конгресмени вітають ідею продажу Україні Джавелінів

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Американські законодавці схвально відреагували на рішення Білого Дому продати Україні ракети «Джавелін» та переносні пускові комплекси до них загальною вартістю до 47 мільйонів доларів. Рішення Держдеп ухвалив в той же день, коли Володимир Путін представив новітню ядерну зброю, яка потенційно може дістатися США. Як на ці слова відреагували у Вашингтоні? Місто, де немає великих мережевих магазинів і не зводять будинки, вище другого поверху. Як кілька тисяч людей у горах Каліфорнії намагаються огородити себе від негативного впливу цивілізації і зберегти особливу древню енергетику.