Політика і Оскар-2018

В неділю в Лос-Анджелеському кінотеатрі Долбі відбудеться ювілейна 90-а церемонія вручення премії Оскар. Очікується, що цього року, в світлі низки сексуальних скандалів, які вибухнули в Голівуді, відомі актори візьмуть участь в акції протесту проти сексуальних домагань. Подібні акції відбулись під час попередніх церемоній індустрії розваг. Так, під час вручення «Золотого глобуса» зірки були вдягнені у чорне та наділи значки «Час Настав». Хоча зірки вирішили на вручення не продовжувати традицію чорного одягу, хештеги «Час Настав» та «Я Також» таки звучатимуть.

Інша тема, яка, як очікуються, прозвучить під час церемонії вручення – тема насильства, пов’язаного з використанням вогнепальної зброї. За даними ряду ЗМІ, деякі з них надягнуть значки на знак протесту проти вільного обігу зброї у США.

Організатори ж церемонії кажуть, їх завдання підтримати баланс між задоволенням вимог сьогодення та рейтингами. Дати переможцям можливість висловити свої позиції, але зберегти шоу розважальним.

В Україні трансляція Оскара-2018 відбудеться у ніч з 4 на 5 березня. Пряма трансляція з червоної доріжки почнеться о 01:30, а сама церемонія – о 03:00 за київським часом.