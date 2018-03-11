В ефірі Час-Тайм: Гендерна нерівність в українській армії. Волонтер, продюсер документальної стрічки "Невидимий батальйон: історії наших жінок на війні" розповіла Голосу Америки, як підійти до вирішення проблеми. Трампа критикують через запровадження мита на імпорт сталі та алюміній. Джим Матіс зазначив, що у Пентагоні занепокоєні «негативним впливом тарифів на ключових союзників США». В ООН привертають увагу світу до проблем жінок та дівчат у сільській місцевості. Уряд США не піде на поступки Північній Кореї та продовжить чинити тиск на Пхеньян. Група міжнародних науковців попереджає у спеціальному звіті - думаючі технології несуть небачені раніше загрози.