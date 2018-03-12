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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Трамп хоче озброїти вчителів шкіл США

Студія Вашингтон. Трамп хоче озброїти вчителів шкіл США
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Президент США Дональд Трамп написав у Твіттері, що педагогам, які пройшли спеціальну підготовку, необхідно почати приховано носити вогнепальну зброю у школах. На його думку, якщо американські школи зробити "зонами, вільними від зброї", це стане "запрошенням" для насилля й небезпеки. Гендерна нерівність - одна з найбільних проблем в українській армії. Снайперки, гранатометниці, розвідниці часто формально значаться кухарками й швачками. Які кроки, на думку громадських активістів, допоможуть подолати несправедливі умови для захисниць України?

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