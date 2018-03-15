Час-Тайм. Фільм «Кіборги» показали в Конгресі. Інтерв’ю з режисером

В ефірі Час-Тайм. США наклали нові санкції проти росіян. США, Франція, Німеччина та Великобританія оприлюднили спільну заяву щодо ролі Москви в отруєнні Скрипаля. Речниця Держдепу про заяви Путіна: Крим – це Україна. Москва не має бажання завершувати конфлікт на сході України – генерал США . Північний потік 2 - троянський кінь Кремля чи інструмент енергетичного порятунку Європи? - обговорення в «Атлантичній раді». У Конгресі США відбувся показ фільму «Кіборги». Гість студії: режисер стрічки стрічки Ахтем Сеітаблаєв.