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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Демократи перемогли у республіканському окрузі

Студія Вашингтон. Демократи перемогли у республіканському окрузі
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Демократи святкують перемогу на довиборах в окрузі Пенсильванії, який раніше підтримував республіканців. До проміжних виборів до Конгресу залишається трохи більше півроку. Чи зможуть ліберали взяти реванш у консерваторів, які зараз контролюють обидві палати Конгресу? У США набирає рух школярів, що закликають посилити правила покупки і носіння зброї. У середу учні переривали уроки і виходили на вулиці, наступна акція запланована на 24 березня. Але не всі школи вітають ініціативу. Чи можуть учні понести покарання за участь у русі?

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