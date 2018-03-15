Студія Вашингтон. Демократи перемогли у республіканському окрузі

Демократи святкують перемогу на довиборах в окрузі Пенсильванії, який раніше підтримував республіканців. До проміжних виборів до Конгресу залишається трохи більше півроку. Чи зможуть ліберали взяти реванш у консерваторів, які зараз контролюють обидві палати Конгресу? У США набирає рух школярів, що закликають посилити правила покупки і носіння зброї. У середу учні переривали уроки і виходили на вулиці, наступна акція запланована на 24 березня. Але не всі школи вітають ініціативу. Чи можуть учні понести покарання за участь у русі?