Анексія Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці - заява Моґеріні

Європейський союз через чотири роки після російської анексії Криму, як і раніше, прихильний суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

Як наголошується у заяві, Європейський союз знову заявляє, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права.

«Це залишається прямим викликом для міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав», – зазначається в документі.

Також повідомляється, що ЄС буде дотримуватися санкцій.

Європейський союз не визнає проведення виборів Росією в Криму, наголошується в декларації.

«Тривала мілітаризація півострова продовжує впливати на ситуацію з безпекою в регіоні Чорного моря», –зазначила Могеріні.

Крім того, у ЄС наголошують, що, порушуючи міжнародне гуманітарне право, кримчан змушують приймати російське громадянство і закликають їх до Збройних сил Росії.

Також Європейський союз засудив будівництво Керченського моста без згоди України і «обмеження, які він наклав на свободу транзиту».

ЄС знову закликав негайного звільнити утримуваних Росією кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Семени.

Євросоюз закликав до повного дотримання міжнародних стандартів в сфері прав людини на півострові, розслідування всіх випадків порушень прав людини, зникнень, тортур, вбивств, а також до вільного доступу міжнародних правозахисників на територію півострова.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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