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Студия Вашингтон

Студія Вашингтон. Мільйонні квартири українських багатіїв

Студія Вашингтон. Мільйонні квартири українських багатіїв
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Сьогодні в «Студії Вашингтон». Теплий клімат, океанське узбережжя, суміш культур і стабільна економіка, зробили найбільше місто Флориди - Маямі - привабливим місцем для багатіїв. Місцевий ринок елітної нерухомості один з найдорожчих у світі. Купуючи квартири у Маямі і таким чином інвестуючи в американську економіку, їхні власники отримують право на проживання у США. Хоча останнім часом були запроваджені більш суворі правила перевірки особистих статків, обійти їх не складно. Як це роблять заможні українці?

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