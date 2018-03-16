Студія Вашингтон. Мільйонні квартири українських багатіїв

Сьогодні в «Студії Вашингтон». Теплий клімат, океанське узбережжя, суміш культур і стабільна економіка, зробили найбільше місто Флориди - Маямі - привабливим місцем для багатіїв. Місцевий ринок елітної нерухомості один з найдорожчих у світі. Купуючи квартири у Маямі і таким чином інвестуючи в американську економіку, їхні власники отримують право на проживання у США. Хоча останнім часом були запроваджені більш суворі правила перевірки особистих статків, обійти їх не складно. Як це роблять заможні українці?