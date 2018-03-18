Британія звинувачує Росію у створюванні запасів нервово-паралітичних речовин

Британський Міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив у неділю, що Росія роками накопичувала смертельну нервово-паралітичну речовину, яка була використана при спробі отруєння Сергія Скрипаля.

Британія заявляє, що це перший випадок використання такої хімічної зброї на території Європи з часів Другої світової війни.

«У нас насправді є докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджувала способи доставки нервово-паралітичних речовин з метою вбивства, але і створювала запаси «Новачка», - заявив міністр телеканалу BBC. Росія всі звинувачення відкидає.

В понеділок у Великобританію прибуває група міжнародних експертів Організації із заборони хімічної зброї. Їм будуть передані для дослідження зразки речовини, якою отруїли Скрипаля. Результати дослідження мають надійти вже за два тижні. Джонсон заявив, якщо Росія створювала запаси нервово-паралітичних речовин, це становить порушення міжнародної Угоди про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Москва. Посол Росії у Європейському Союзі Володимир Чижов у цій же програмі BBC заявив, що його країна знищила всі запаси подібних речовин. Натомість, сказав він, джерелом смертельної зброї може бути британська дослідницька лабораторія.

За словами Джонсона пізніше цього тижня Національна Рада з питань безпеки вирішить, які «додаткові кроки можуть бути здійснені» у цій справі. Серед іншого, британський уряд розглядає можливість вживання заходів, націлених на російські статки у Великобританії. Деякі законодавці вже закликали прем’єр-міністра Терезу Мей заморозити приватні рахунки осіб, близьких до Путіна.