ЦВК Росії опрацювала 40% бюлетенів, Путін лідирує із 74% голосів

Центральна виборча комісія Росії опрацювала 40,01% бюлетенів на виборах президента.

За попередніми даними, чинний президент Росії Володимир Путін набирає 74,22% голосів. Другим іде кандидат від Комуністичної партії Павло Грудінін (14,03%), третім – лідер ЛДПР Володимир Жириновський (6,51%), а четвертою – кандидатка від партії «Громадянська ініціатива» Ксенія Собчак (1,41%).

Путін уже виступив перед своїми прихильниками на Манежній площі в Москві й подякував їм за підтримку. Він заявив, що на Росію «чекає успіх».

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.